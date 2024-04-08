Президент РФ запретил увольнять в течение года вдов участников СВО

Супругов погибших ветеранов боевых действий не смогут уволить с работы в течение одного года со дня гибели военнослужащих, за исключением некоторых случаев. Соответствующий закон 6 апреля подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрещается увольнять супругов погибших или умерших ветеранов боевых действий. Такое правило будет действовать в течение года со дня гибели или смерти ветерана, если вдова или вдовец на заключат повторный брак за этот период.

Однако такого сотрудника всё же смогут уволить, если организацию ликвидируют, работник совершит грубое нарушение или получит дисциплинарное взыскание, после чего продолжит не исполнять свои обязанности без уважительных причин. Те же исключения действуют для работников других льготных категорий, которых по закону нельзя увольнять по инициативе работодателя.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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