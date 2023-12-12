Президент России обновил состав Госсовета. В новый состав вошли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Я благодарю Президента страны за оказанную честь – быть в президиуме Госсовета. В рамках нашей рабочей группы по развитию Арктики меньше чем за год мы выдвинули и получили поддержку сразу по ряду важным для арктических регионам направлениям: арктическая ипотека, опорные населенные пункты Арктики, финансирование программы реновации ЗАТО из федерального бюджета, расширение программы «Приоритет.2030». И мы все вместе будем продолжать работать над созданием новых инструментов, которые будут развивать Арктику и всю страну», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис вошёл в состав этого совещательного органа в декабре 2020 года.

Государственный совет Российской Федерации, созданный в 2000 году, ориентирован на решение оперативных вопросов. Среди них разработка задач внешней и внутренней политики, обсуждении проекта бюджета и кадровой политики России.

Состав Госсовета РФ подлежит обновлению два раза в год.

Фото: https://www.ecosociety.ru/news/bolee-desyati-predlozhenij-rossijskogo-ekologicheskogo-obshhestva-voshli-v-itogovyj-protokol-zasedaniya-komissii-gossoveta/