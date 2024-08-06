Президент России поддержал предложения Андрея Чибиса о разработке отдельного стандарта арктической медицины и о федеральном софинансировании капитального ремонта домов в Арктике

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным предложил изменить подход к организации оказания медицинской помощи северянам – закрепить стандарт арктической медицины, предусмотрев федеральное финансирование на его внедрение.

«Чтобы люди себя чувствовали в большей безопасности в Арктике, конечно, необходимо, чтобы глубина и частота исследований была больше, чем в тёплом климате. Тогда люди будут чувствовать себя более защищёнными. Для этого нужны две вещи. Первое, это, конечно, внедрение современных цифровых механизмов, и второе – выделение федерального финансирования, потому что среднего тарифа недостаточно», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Президент согласился, что стандарты «должны соответствовать реалиям».

Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо организовать более углубленный мониторинг здоровья человека в Арктике для раннего выявления факторов риска и своевременной диагностики хронических неинфекционных заболеваний и увеличить их кратность.

По оценкам регионального Минздрава, в условиях жизни на Крайнем Севере и с учётом особенности возникновения и прогрессирования развития заболеваний, частота скринингов должна составлять один раз в год. А своевременный и качественный скрининг экономит ресурсы и пациента, и системы.

Как отмечают специалисты, поздняя выявляемость заболеваний приводит к значительным потерям здоровья и, как следствие, сокращению жизни.

А действующие подходы к финансированию системы обязательного медицинского страхования и организации оказания медицинской помощи не учитывают особенности жизни на Крайнем Севере.

Губернатор предложил выработать специальный стандарт оказания медицинской помощи населению в Арктике и реализовать пилотный проект на территории Мурманской области.

Одним из нововведений должны стать мероприятия по внедрению персонифицированной информационной системы мониторинга за здоровьем человека.

Уже сегодня технологии помогают людям получать услуги удобным способом, заботиться о своём здоровье, повышают доступность и качество медицинской помощи, становятся надёжными помощниками медиков. По словам губернатора, договорённость о разработке пилотного проекта уже есть с руководством «Сбера».

Кроме того, губернатор Мурманской области во время встречи с главой государства поднял вопрос реконструкции и строительства двух зданий медицинских учреждений – детской областной больницы, которая в советское время переоборудована из общежития и уже не соответствует современным стандартам, а также корпусы областной клинической больницы.

«Мы отремонтировали практически все поликлиники, но стационары детские и взрослые находятся в состоянии, которые сегодня ничему не соответствуют», – обозначил Андрей Чибис.

Здания детской областной и Мурманской областной клинической больницы вошли в проект мастер-планов по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области, которые одобрил Президент России Владимир Путин.

Андрей Чибис планирует продолжить экспертное обсуждение и проработку положений стандарта арктической медицины в рамках деятельности комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика».

В рамках рабочей встречи Президента Владимира Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом глава государства поддержал и предложение по реализации программы комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с федеральным софинансированием. Такие меры необходимы с учётом повышенного износа жилфонда из-за тяжёлых климатических условий.

Как отметил Андрей Чибис, обеспечение граждан комфортным жильём является одним из важнейших факторов сдерживания оттока населения из АЗРФ. Из-за длительного периода морозов, сильных ветров и большого количества циклов перехода температуры через ноль градусов здания в Арктике изнашиваются быстрее, чем в более тёплых районах страны.

Продление срока службы жилого фонда критически важно для арктических регионов ввиду отсутствия возможности массовой замены жилищного фонда. Сложные условия строительства и повышенные финансовые издержки не позволяют без государственной поддержки реализовывать масштабные проекты жилищного строительства с привлечением частных застройщиков.

Правительство Мурманской области в рамках реализации федеральных и региональных программ принимает меры для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние. Например, только в 2024 году общая сумма средств, направленная на капитальный ремонт 579 жилых домов составила 9,2 млрд рублей, из которых 60% – 5,5 млрд рублей – из бюджета.

Важно отметить, что объём жилья, требующего комплексного капитального ремонта, кратно выше относительно объёмов нового жилищного строительства и проводимых работ по капитальному ремонту. При этом качественно проведённый комплексный капитальный ремонт продлевает срок службы жилого дома в среднем от 15 до 30 лет, что позволяет существенно улучшить условия проживания людей и сократить будущие расходы на содержание домов.

«Это отдельная тема, Владимир Владимирович, касается не только нас, а всех арктических городов, это комплексный ремонт многоквартирных домов. Мы центр весь отремонтировали практически, дополнительно инвестируем, помимо взносов собственников, но дома в Арктике, они, естественно, изнашиваются сильнее. И вот эти панельки, которые построены давно, их надо просто комплексно модернизировать поэтапно. Это точно гораздо дешевле, чем даже строить новые, а по качеству они будут абсолютно достойными. Здесь бы просил системного решения по разработке такой дополнительной поддержки по капитальному ремонту именно домов в Арктике», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, благодаря поддержке Президента РФ в части появления в регионе Арктической ипотеки, установления преференциального режима для резидентов АЗРФ и разработки мастер-планов уже удалось перезапустить жилищное строительство. В настоящее время в Мурманской агломерации запланированы к реализации проекты по строительству частными застройщиками четырёх новых жилых микрорайонов площадью порядка 600 тысяч квадратных метров.

Фото (kremlin.ru): https://gov-murman.ru/info/news/