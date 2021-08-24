Президент России подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

Единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей должна быть произведена в сентябре 2021 года.

В указе прописано, что «единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 г. территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты. При этом гражданам, являющимся получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная денежная выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки соответствующих видов пенсий».