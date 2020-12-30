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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.20 11:30

Президент России подписал закон о новом порядке исчисления ПМ и МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исчислении прожиточного минимума (ПМ) от среднего дохода и привязке размера оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате по стране. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, по новой схеме МРОТ на очередной год будет устанавливаться федеральным законом и исчисляться как 42% от медианной зарплаты по России (рассчитываемой Росстатом) - то есть от такой величины, когда ровно у половины работников в стране зарплата выше неё, а у половины - ниже. Таким образом, в 2021 году МРОТ должен вырасти до 12792 рублей (сейчас - 12130 рублей, рост на 5,5%). Соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития.

Кроме того, величина минимального размера оплаты труда на следующий год не может быть установлена ниже МРОТ текущего года, то есть не сможет быть снижена.

Закон отражает конституционную норму о том, что МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России будет рассчитываться от медианы другого показателя - среднедушевого дохода в целом по России за предыдущий год. Прожиточный минимум на душу населения устанавливается как 44,2% от этого показателя.

От величины прожиточного минимума на душу населения будут исчисляться другие прожиточные минимумы: ПМ пенсионера составит 86% от него, ПМ детей - 97%, а прожиточный минимум трудоспособного населения, который сравнивается с МРОТ - как 109%.

Новая методика расчёта уже использована в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В то же время комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что МРОТ на 2021 год в нём необоснованно занижен: в своём заключении на законопроект о бюджете депутаты обращают внимание на то, что медианная зарплата в 2021 году существенно снизится - без объяснения причин.

Сейчас в России прожиточные минимумы на душу населения, для пенсионеров и детей привязаны к инфляции: они рассчитываются на основе потребительской корзины, которая состоит из набора продуктов (42 наименования), непродовольственных товаров и услуг. Прожиточный минимум используется для оценки уровня бедности, для назначения мер социальной поддержки, а также для расчета региональной и федеральной доплат к пенсиям. Кроме того, прожиточный минимум сейчас является ориентиром для установления МРОТ - МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

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