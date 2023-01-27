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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 15:25

Президент России предложил членам Совета Безопасности обсудить вопросы внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

Как сообщает пресс-служба Кремля, в пятницу в совещании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МВД  Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также зампред правительства Татьяна Голикова и Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Напомним, в 1982 г. была принята Конвенция ООН по морскому праву, которая устанавливает границы шельфа в 200 морских миль, однако предоставляет государству право претендовать на шельф, простирающийся за эту границу. 

 

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