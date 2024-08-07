Президент России предложил включить показатели рождаемости в оценку работы губернаторов

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть включение суммарного коэффициента рождаемости в оценку глав регионов, сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос включения показателя «суммарный коэффициент рождаемости» в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов и деятельности исполнительных органов субъектов», — говорится в тексте.

Глава государства также поручил при необходимости внести в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Прежде всего речь идёт о субъектах, где суммарный коэффициент по итогам прошлого года был ниже среднероссийского уровня.

Эти документы вошли в перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития.

Как пишет ria.ru, ранее с предложением включить уровень рождаемости в оценку высших должностных лиц регионов выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это покажет, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.

В начале мая Путин подписал указ, согласно которому суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030-му и до 1,8 к 2036 году. Отмечается, что выполнение этих показателей характеризует достижение национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

По последним данным Мурманскстата, которые ведомство приводит в отчёте социально-экономического положения Мурманской области в январе-июне 2024 года, в разделе «Демография» указано, что численность населения Кольского Заполярья на 1 июня 2024 года составила 654,7 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 1,7 тысячи человек (на 0,3%). За январь-май текущего года в нашем регионе родились 2130 юных северян, что ниже показателя по этому же периоду 2023 года на 165 детишек (2295 чел. – январь-май 2023 год).