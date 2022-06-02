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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.22 10:00

Президент России предложил возродить звание «Мать-героиня»

1 июня, в День защиты детей, Президент России Владимир Путин провёл встречу в формате ВКС с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава». Одной из них стала семья Халитовых из Мурманска. У Светланы Георгиевны и Махмута Максутовича 10 детей – 6 девочек и 4 мальчика.

«Я прежде всего поздравляю вас и всех граждан страны с Международным днём защиты детей. Особые поздравления адресую большим, дружным семьям, которые сегодня как раз с нами на связи. Уверен, дети гордятся, очень гордятся тем, что их папы, мамы удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград – им вручены ордена «Родительская слава». Эту гордость разделяют не только ваши родные, друзья. К супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи, в нашем обществе относятся с огромным, искренним уважением. И такое отношение – в нашем национальном характере, оно основано на нашей тысячелетней истории», – отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в наши дни традиции большой семьи постепенно, шаг за шагом возрождаются. Всё больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений. 

Семья Халитовых поблагодарила главу государства за встречу.

«Мы благодарим Вас за оказанную честь. Дети очень хотели лично с вами встретиться. Неожиданно, что есть такая возможность поговорить с вами. Я работаю на судоремонтном заводе. Каждый из нас старается внести свою лепту для нашей страны. Приглашаем в гости к нам в Мурманск, когда у вас будет время», – сказал глава семейства.

21-летний Максим окончил 4 курс МГТУ, сейчас проходит практику в подрядной организации Оленегорского ГОКа.  Юноша отметил хорошую государственную поддержку и стипендии во время обучения.

«Я рад, что мы много полезного делаем для государства. Спасибо вам за награду и поддержку!» – отметил юный северянин.

В заключение Владимир Путин ещё раз поздравил семью Халитовых и пожелал им всего самого наилучшего.

Также во время встречи президент предложил возродить звание «Мать-героиня». Мамам, удостоившимся этой высокой награды, будет положена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, Владимир Путин предложил учредить денежную выплату при награждении медалью ордена «Родительская слава». Ранее выплата в размере 100 тысяч рублей была положена только при вручении ордена. 

«Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей, а при вручении самого ордена – 500 тысяч  рублей», – заключил президент.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 24 мая 2022 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вручил семье Халитовых орден «Родительская слава».

 

 

 

 

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68548

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