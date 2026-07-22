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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 10:15

Президент России присвоил министру культуры Ольге Обуховой звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

Указом Президента РФ Владимира Путина министру культуры Мурманской области Ольге Обуховой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Высокая государственная награда вручена за заслуги в развитии культуры, многолетнюю плодотворную деятельность и значительный вклад в сохранение и приумножение культурного наследия региона.

Ольга Обухова возглавляет Министерство культуры Мурманской области с ноября 2020 года. За это время под её руководством в регионе проведена масштабная модернизация культурной инфраструктуры: отремонтировано 130 учреждений культуры, улучшена материально-техническая база 108 организаций. В рамках нацпроектов создано 33 модельные библиотеки. По этому показателю регион занимает первое место на Северо-Западе и второе место в России.

Большое внимание глава профильного ведомства уделяет модернизации домов культуры, детских школ искусств и музеев. В 2025 году после капитального ремонта открылось здание Мурманского областного краеведческого музея с новой мультимедийной экспозицией, которую уже посетили более 200 тысяч человек. Завершена реконструкция объектов культурного наследия — кинотеатров «Большевик» в Кировске и «Родина» в Мурманске, на базе которого создан Центр научно-технологического творчества.

Под руководством Ольги Обуховой в регионе проведены масштабные культурные события: Всероссийский форум «КультАрктика», первый международный театральный фестиваль «Арктическая сцена», мероприятия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Форум «КультАрктика» и Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье» заняли второе и третье места во Всероссийском конкурсе Russian Travel Awards. Регулярно в Мурманской области проходят выступления звезд мировой величины: оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Национального филармонического оркестра под руководством Владимира Спивакова, фестивали Дениса Мацуева и других выдающихся артистов.

Кроме того, благодаря активному участию Ольги Геннадиевны в регионе открылись уникальные пространства – точки притяжения для молодых семей «СОПКИ.СЕМЬЯ» и первая в регионе Школа креативных индустрий. В этом году к открытию готовятся семь детских культурно-просветительских центров.

«Эта награда — высокая оценка не только моей работы, но и труда всего коллектива министерства культуры и всех работников культуры Мурманской области. Каждый день мы делаем одно общее дело — создаем условия для того, чтобы культурная жизнь северян становилась насыщеннее и доступнее. Благодарю Президента России за высокую награду и доверие, а также губернатора Андрея Чибиса и правительство региона за постоянную поддержку. Горжусь, что в команде, и радуюсь, что время выбрало нас! Мы будем вспоминать все трудности и победы как самое лучшее время нашей жизни», — подчеркнула Ольга Обухова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, трудовая деятельность Ольги Геннадиевны Обуховой в сфере культуры началась более 30 лет назад: она прошла путь от руководителя музыкального кружка и учителя музыки до директора Дворца культуры «Строитель» в Североморске, начальника Управления культуры ЗАТО Североморск и министра культуры Мурманской области. За годы работы она неоднократно была отмечена ведомственными и региональными наградами, в том числе Благодарностью министра культуры РФ, почетными грамотами и благодарностями губернатора Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571511/#&gid=1&pid=1

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