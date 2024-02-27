Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 10:00
Президент России указом определил границы Ленинградского и Московского военных округов
Президент РФ Владимир Путин 26 февраля подписал указ №141 о военно-административном делении России. Документ опубликовали на сайте правовых актов.
Решением президента создаются Ленинградский и Московский военные округа.
Как следует из указа, в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm
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