Президент России утвердил перечень поручений по развитию Арктической зоны

Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поставил задачи:

завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года;

провести реконструкцию аэропорта Воркуты, закончить работы в 2030-м;

возвести новый аэропорт в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах;

ввести в эксплуатацию магистральный газопровод Волхов — Мурманск до 2030-го;

принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов не позднее 2026 года;

определить график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035-го;

распространить программу «Доступное арендное жилье в ДФО» на Арктику;

утвердить экономическую модель Трансарктического транспортного коридора;

изучить вопрос о создании совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по нему;

помочь в создании международной арктической станции «Снежинка» на Ямале к 2028 году;

ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населённых пунктах Арктики, где дислоцированы военные;

представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути;

подготовить предложения по актуализации положений указов об основах госполитики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны;

утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населённых пунктов Арктической зоны;

проработать идею создания в арктических субъектах посадочных площадок для грузовых БПЛА;

рассмотреть включение в проект «Пять морей и озеро Байкал» мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря;

представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях;

изучить тему строительства малотоннажных ледовых судов для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.