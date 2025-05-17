Президент России утвердил перечень поручений по развитию Арктической зоны
Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поставил задачи:
завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года;
провести реконструкцию аэропорта Воркуты, закончить работы в 2030-м;
возвести новый аэропорт в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах;
ввести в эксплуатацию магистральный газопровод Волхов — Мурманск до 2030-го;
принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов не позднее 2026 года;
определить график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035-го;
распространить программу «Доступное арендное жилье в ДФО» на Арктику;
утвердить экономическую модель Трансарктического транспортного коридора;
изучить вопрос о создании совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по нему;
помочь в создании международной арктической станции «Снежинка» на Ямале к 2028 году;
ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей на инфраструктуру в населённых пунктах Арктики, где дислоцированы военные;
представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути;
подготовить предложения по актуализации положений указов об основах госполитики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны;
утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населённых пунктов Арктической зоны;
проработать идею создания в арктических субъектах посадочных площадок для грузовых БПЛА;
рассмотреть включение в проект «Пять морей и озеро Байкал» мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря;
представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях;
изучить тему строительства малотоннажных ледовых судов для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.