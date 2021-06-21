Президент России Владимир Путин 30 июня проведёт очередную «Прямую линию»

Как сообщает пресс-служба президента России, «30 июня с.г. Президент Российской Федерации В.В. Путин проведёт очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны».

Отмечается, что «каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu».

Приём вопросов начал осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня, подчеркивается в сообщении. «Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40», - говорится в сообщении. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков. Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).