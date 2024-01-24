Плюсы аренды студии в КазаниВ Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира Путина
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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 19:35

Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России

В торжественной речи Владимир Путин обозначил, что главными целями Года станет популяризация и совершенствование государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей.

Президент России подписал указ, который закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. В соответствии с опубликованным документом многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, и данный статус устанавливается бессрочно. По решению главы государства социальная поддержка данной категории россиян будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. На законодательном уровне закреплено право многодетным семьям на получение федеральных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, а также на получение поддержки в сфере трудовых отношений, бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям - на досрочное назначение страховой пенсии.

«После подписания указа о статусе многодетной семьи они могут рассчитывать на равные льготы на всей территории России», – отметил президент Владимир Путин.

После официального открытия в Москве с 24 января по 4 февраля во всех регионах России пройдут торжественные мероприятия. В Мурманской области старт Года семьи состоится 3 февраля. В этот день мероприятия запланированы во всех муниципалитетах Кольского Заполярья.

 

Фото (информационное агентство «РИА Новости»): https://gov-murman.ru

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