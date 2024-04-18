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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.24 19:45

Президент России Владимир Путин поддержал Андрея Чибиса в желании выдвинуться на выборах губернатора Мурманской области в 2024 году

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Владимир Путин высоко оценил работу Андрея Чибиса на посту губернатора Мурманской области и поддержал в желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре 2024 года. 

«В сентябре текущего года состоятся выборы губернатора Мурманской области. При Вашей поддержке и поддержке северян готов продолжать служить Мурманской области, выполнять поставленные задачи с учетом тех решений, которые Вы приняли для развития Мурманской области как форпоста России в Арктике, – сказал Андрей Чибис. 

«Андрей Владимирович, я знаю вашу активность, и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам. А главное, будет служить делу улучшения условий жизни на Севере, в Мурманской области. И хочу пожелать вам успехов», – отметил глава государства.  

Андрей Чибис поблагодарил Владимира Путина за поддержку и заверил в готовности продолжать работу по решению задач, поставленных перед региональным правительством.  

В ходе рабочей встречи глава региона доложил главе государства о ключевых результатах пятилетней работы. 

«Первый ключевой для нас всех результат в рамках нашего плана «На Севере – жить!» – это, конечно, то, что нам удалось в прошлом году впервые за 33 прошедших года добиться миграционного прироста. К нам приехало на постоянное место жительства больше людей, чем от нас уехало. Что касается замедления темпов снижения численности населения, то в прошлом году – в сравнении с 2019 годом – почти в семь раз, и в два раза уменьшилась естественная убыль населения. Это для нас самый важный показатель пятилетней работы. Ещё одна радостная новость, что в прошлом году у нас рост рождения первенцев, первых детишек, этот показатель вырос впервые с 2009 года. Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тысячи. Если брать 2017 год, то это рост на 40 процентов», – сказал Андрей Чибис.  

Также глава региона поблагодарил правительство РФ за поддержку в реализации инфраструктурных экономических проектов и отметил, что внутренний региональный продукт вырос в 2,5 раза на душу населения. 

«По показателю на человека мы на десятом месте в стране. Объем инвестиций, фактически вложенных в развитие, составил 1 трлн 200 млрд рублей. Мы являемся лидерами среди арктических территорий по объему вложенных инвестиций. Также мы – лидеры по количеству резидентов арктической зоны РФ. Преференциальные режимы – ТОР «Столица Арктики» и Арктическая зона РФ – показывают свою эффективность. Объёмы инвестиционной активности продолжают расти. Объём инвестиций в те проекты, которыми мы сегодня активно занимаемся, превышает 3 трлн рублей на следующие десять лет. Очень важно, что в рамках этих проектов создаются рабочие места. За прошедшие пять лет их уже 8,5 тысячи. Также растет заработная плата. Номинальная начисленная заработная плата по январю текущего года составила более 104 тысяч рублей. Это средний показатель, по которому мы на девятом месте в стране», – доложил губернатор Андрей Чибис.  

Отдельное внимание глава региона уделил программе кадрового сопровождения «Курс на Север», которая позволяет привлекать специалистов из других регионов в Мурманскую область.

«Мы полностью берём молодых ребят под опеку, включая бытовые вопросы: устройство детей в детские сады, ознакомление с территорией Мурманской области. Проект позволяет нам привозить и учителей, и работников здравоохранения», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что по инициативе регионального правительства с 2020 года в Мурманской области действуют «Полярки молодым» – молодёжь получает выплаты с первого дня работы в бюджетной отрасли. 

«Ещё одна важная тема, которая показала свою эффективность, это выплата «полярок» для молодых специалистов. Вы давали поручение ввести такую же меру для работников федеральных органов власти и федеральных учреждений, которые работаю на Крайнем Севере. Уже подготовлен проект постановления правительства РФ, в котором есть сдерживающий фактор – пять лет проживания на Крайнем Севере. Мы заявляли свою позицию и несогласие с этим. И я, и другие арктические губернаторы. Я бы попросил Вас поручить, чтобы в итоговом документе такой нормы не было. Тогда мы сможем привлекать молодых ребят с других регионов, чтобы они сразу могли получать «полярки» без пяти лет проживания на Крайнем Севере», – сказал Андрей Чибис. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Владимир Путин поручил Андрею Чибису продолжить работу над реализацией стратегически важных задач, направленных на развитие Мурманской области, как важнейшего резидента Арктической зоны РФ.

 

 

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73879/photos/75716

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