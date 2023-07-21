Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса по развитию опорных городов и населённых пунктов Арктики

Необходимое поручение было дано главой государства правительству РФ в рамках совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов, которое прошло в Мурманске.

«Ещё один вопрос, требующий Вашей поддержки, – это тема развития стратегически важных арктических опорных городов, таких как Мурманск, вокруг которого сегодня активно реализуются важнейшие для нашей страны проекты, а это в свою очередь требует привлечению сюда и удержанию специалистов с соответствующей компетенцией, чтобы эти проекты реализовывать, а значит и инвестиции в городскую среду и инфраструктуру должны быть концентрированы, и требует соответствующего объёма. Я просил бы Вашего поручения по запуску такой работы в арктических опорных городах. Мы обсуждали этот вопрос на заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, и готовы при Вашей поддержке организовать эту работу с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава государства Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с регионами определить перечень арктических населённых пунктов.

«Для опорных арктических населённых пунктов нужно подготовить мастер-планы развития до 2035 года. До 1 октября 2024 года утвердить комплексные планы досрочного развития арктических городов с чёткими источниками финансирования. При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года, не позже», – сказал глава государства.

Фото: https://gov-murman.ru