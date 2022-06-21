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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 09:00

Президент России Владимир Путин поддержал предложение по газификации Мурманской области

Одним из ключевых решений, принятых на вчерашней встрече Президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Чибисом, стал вопрос газификации Мурманской области.

Глава региона отметил, что мазутозависимость негативно сказывается на размере коммунальных платежей.

«У нас отопительный период — девять месяцев в году. И несмотря на то, что у нас один из самых высоких платежей и тарифов, при той стоимости мазута, которая была в эту зиму, мы вынуждены были заложить десять миллиардов рублей из тех дополнительных доходов, которые получили для того, чтобы компенсировать межтарифную разницу. Эти деньги могли бы направить на дороги, школы, больницы, детские сады. Газификация позволит снизить до 30 процентов платежи населения», — сообщил губернатор.

«Необходимо уйти от мазутозависимости», — подчеркнул Владимир Путин.

После глубокой проработки вопроса газификация региона от ресурсной базы Единой системы газоснабжения за счёт строительства магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» была признана целесообразной. Предложения правительства Мурманской области поддержаны президентом и отданы в качестве поручения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  газификация региона, в том числе позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса; организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых; создать 20 тысяч новых рабочих мест и привлечь порядка 400 млрд рублей в качестве инвестиций.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68680/photos/68305

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