24.11.25

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» Андрея Чибиса о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора

В Москве состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» представил основные параметры комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора и получил поддержку главы государства.

Предложения подготовлены в рамках исполнения поручения президента, данного на Международном арктическом форуме в Мурманске, который прошёл в марте этого года.

«Развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза. Даже родилась такая фраза: «Арктика - новый космос». На наш взгляд и взгляд экспертов, с которыми мы работаем, с учётом масштаба и значимости задачи, это может стать национальной идеей», - отметил Андрей Чибис.

Председатель комиссии Госсовета подчеркнул, что Арктика является основой ресурсной базы страны, фундаментом безопасности, экономики и транспортного суверенитета России, и благодаря решениям, принятым президентом, уже достигнута серьёзная динамика по количеству инвестпроектов на 35 трлн рублей и рекорд по Севморпути. Это обеспечит рост грузопотока до 2035 года, однако после существует серьёзный риск его снижения. Потому уже сейчас важно осваивать новые ресурсы и выстраивать устойчивую систему управления, чтобы укрепить российское преимущество в Арктике.

Основные цели комплексного проекта: обеспечение безопасности, добыча и глубокая переработка ресурсов, создание бесшовной транспортной системы. Однако, как отметил Андрей Чибис, одна из важнейших задач - повышение качества жизни северян. За всеми проектами стоят люди, потому первостепенно, чтобы условия для них были комфортными и достойными. Развитие Арктики начинается с жителей.

«Ваше решение по арктической ипотеке, которое серьёзно дало рост жилищному строительству, по мастер-планам, к которым мы приступили – это реальное изменение качества жизни людей. Это принципиально важно, чтобы на Север к нам тянуло, и чтобы удержать тех ребят, которые у нас растут и воспитываются», - сказал губернатор.

Так, в Мурманской области, в рамках нацпроекта уже выполнен план по вводу жилья более чем на 170%, возводится 20 многоквартирных домов. Это беспрецедентный объём со времен СССР.

Также на встрече Президент России затронул тему газификации Мурманской области и обратился с просьбой оценить ситуацию. Андрей Чибис поблагодарил главу государства за поддержку в этом вопросе и отметил, что работа ведется в рамках установленных сроков.

Напомним, что на МАФ 2025 Владимир Путин поручил правительству РФ строго соблюдать план газификации Мурманской области до 2030 года. В октябре этого года подписана первая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области — на 2026–2030 годы. Подписи под документом поставили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил важность этих мероприятий для региона и обратился к Владимиру Путину с инициативой зафиксировать стоимость газа для промышленных потребителей на уровне средней по Северо-Западу.

Также темой встречи стало строительство новых медицинских учреждений и вопросы развития образования. Андрей Чибис подчеркнул, один из самых важных аспектов - здоровье детей. Благополучие ребят, проживающих в условиях Арктики, требует особого внимания и заботы: глава региона обратился с просьбой о выделении в 2027 году финансирования на строительство детской больницы, предусмотренной мастер-планом.

Также Андрей Чибис доложил о работе в сфере образования. За последние годы построено 8 детских садов, отсутствует очередь в дошкольные учреждения, доступность образования – 100%. В этом году открыт Губернаторский лицей, идёт обновление школ и колледжей, развитие Мурманского арктического университета.

«Наша задача - ребят, которые у нас живут и воспитываются, удержать. Чтобы они реализовывали себя и жили комфортно, получали достойную зарплату и, самое главное, развивали важнейший регион для нашей страны», – акцентировал Андрей Чибис.

 

