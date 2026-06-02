Президент России Владимир Путин поддержал предложения комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, которое состоялось 23 апреля.

Кабинету министров поручено контролировать решение ключевых вопросов комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора.

Кроме того, правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ, госкорпорациями и публичными акционерными обществами поручено:

контролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ» и строительство магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» с учётом необходимости его ввода эксплуатацию до 2030 года;

определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей Мурманской области и Республики Карелия, а также тарифа на транспортировку газа для «Мурманской СПГ»;

обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Мурманской области;

профинансировать строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания.

«Выражаю глубокую благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за масштабный перечень поручений, направленных на развитие Мурманской области. Эти решения - не просто поддержка, это мощный импульс для Арктики. Благодаря контролю над ключевыми проектами, такими как «Мурманский СПГ», развитие газовой отрасли и обновление атомного ледокольного флота, наш регион не просто может уверенно смотреть в будущее, а совершит существенный рывок вперед, укрепляя статус стратегического центра Трансарктического коридора», – отметил губернатор.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 апреля провёл совещание с членами федерального правительства Российской Федерации. Основными темами совещания стали развитие Арктической зоны Российской Федерации и функционирование Трансарктического транспортного коридора.

В режиме видеоконференции на совещании выступил губернатор Мурманской области - председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис, который представил конкретные предложения по дальнейшему развитию Арктики.

