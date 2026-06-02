Президент России Владимир Путин поддержал предложения комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, которое состоялось 23 апреля.

Кабинету министров поручено контролировать решение ключевых вопросов комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора. 

Кроме того, правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ, госкорпорациями и публичными акционерными обществами поручено:

контролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ» и строительство магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» с учётом необходимости его ввода эксплуатацию до 2030 года; 

определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей Мурманской области и Республики Карелия, а также тарифа на транспортировку газа для «Мурманской СПГ»;

обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Мурманской области;

профинансировать строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания.

«Выражаю глубокую благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за масштабный перечень поручений, направленных на развитие Мурманской области. Эти решения - не просто поддержка, это мощный импульс для Арктики. Благодаря контролю над ключевыми проектами, такими как «Мурманский СПГ», развитие газовой отрасли и обновление атомного ледокольного флота, наш регион не просто может уверенно смотреть в будущее, а совершит существенный рывок вперед, укрепляя статус стратегического центра Трансарктического коридора», – отметил губернатор.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 апреля провёл совещание с членами федерального правительства Российской Федерации. Основными темами совещания стали развитие Арктической зоны Российской Федерации и функционирование Трансарктического транспортного коридора.

В режиме видеоконференции на совещании выступил губернатор Мурманской области - председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис, который представил конкретные предложения по дальнейшему развитию Арктики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568700/#&gid=1&pid=1

Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
