Президент России Владимир Путин подержал инициативу о распространении дальневосточной ипотеки на всю Арктическую зону

На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов Владимир Путин подержал инициативу о распространении дальневосточной ипотеки на всю Арктическую зону. Ранее Андрей Чибис выступил с ней на рабочей группе по развитию Арктики. Далее предложение активно прорабатывалось с Минвостокразвития под руководством Алексея Чекункова.

«Думаю, что такая мера может стать серьёзной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Мы знаем результаты льготной ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль – 73 тысячи российских семей улучшили свои жилищные условия. Согласен с тем, чтобы распространить её на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны. То есть, для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года», – сказал президент.

Фото: https://gov-murman.ru