Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО, документ опубликован на портале правовой информации.

«Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, которая была назначена в соответствии с законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №4468-1 <...> и выплата которой приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 названного закона, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет», — говорится в тексте.

Как уточняется в документе, эти средства проиндексируют с учётом увеличения пенсии после приостановления её выплаты.

Согласно указу, компенсацию могут получить: военнослужащие, выведенные из состава воинской части (подразделения) для восстановления боевой способности или направленные для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям. В этом случае выплаты рассчитаны на срок до трех месяцев; военнослужащие, непрерывно находящиеся на стационарном лечении, в отпуске по болезни или признанные временно не годными к военной службе. Срок выплат — не более одного месяца; военнослужащие, находящиеся в основном отпуске, компенсация для них рассчитана максимум на 30 суток; военнослужащие, которых направили в служебные командировки из районов выполнения задач спецоперации для получения вооружения и военной техники, боеприпасов, горючего, смазочных материалов, продовольствия и другого имущества, ремонта оружия и техники, эвакуации раненых и больных, сопровождения и доставки тел погибших военнослужащих и граждан, включая тех, кто состоял в добровольческих формированиях. Срок выплат — не более десяти суток.

Президент также поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок осуществления этих выплат и обеспечить их финансирование.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country.htm