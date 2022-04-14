Президент России Владимир Путин поручил модернизировать инфраструктуру ЗАТО в Мурманской области до 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил до 2024 года провести комплексную модернизацию инфраструктуры ЗАТО в Мурманской области. Об этом он заявил 13 апреля на совещании по развитию Арктической зоны Российской Федерации.

«Прошу правительство и министра обороны взять этот вопрос на свой контроль, в том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО в Мурманской области - основном районе базирования Северного флота», – сказал Владимир Путин.

Стоит отметить, что наш регион является лидером среди регионов России по количеству ЗАТО.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Президента и правительство России за поддержку инициативы Мурманской области по продолжению федерального финансирования программы реновации ЗАТО. Он подчеркнул, что речь идёт о комплексной модернизации социальной, коммунальной, жилищной инфраструктуры в тех городах и посёлках, где преимущественно живут военнослужащие и члены их семей.

«В 2021 году мы провели первый этап реновации, в этом году продолжаем работу. И, конечно, поручение, которое сегодня озвучил Президент, позволяет нам делать больше и в гораздо более короткие сроки. Это принципиально важно, потому что на этих территориях проживает почти 20% жителей нашей области», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках первого этапа в ЗАТО отремонтированы многоквартирные дома, а также ряд социальных, образовательных и досуговых учреждений. Кроме этого, приведено в порядок более 400 пустующих квартир и 5,2 км дорог, снесено 8 аварийных домов, благоустроены дворовые и общественные территории. Благодаря реализованным мероприятиям уровень жизни уже повысили 68 тысяч человек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году в населенных пунктах с дислокацией военных формирований планируется вновь реализовать ряд мероприятий – здесь также будут проведены ремонты квартир и демонтажи зданий, капитальные ремонты жилых домов и социальных объектов, что повысит уровень жизни ещё 60 тысяч человек.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68188/photos/67846