Президент России Владимир Путин поручил приоритизировать мероприятия по реализации мастер-планов в нацпроектах по предложению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Сегодня Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема заседания – «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 годы». Ежегодное заседание проводится с целью оценить готовность правительства РФ к реализации Указа Президента РФ по национальным целям развития России на предстоящие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год. В заседании приняли участие представители правительства страны, деловых, научных и общественных объединений, а также руководители регионов, среди которых и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в течение месяца в новых нацпроектах необходимо предусмотреть отдельные разделы, включающие мероприятия по реализации мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа и опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ.

«По итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населённые пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания. Более того, в нацпроектах «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети» должны появиться отдельные разделы с мероприятиями указанных мастер-планов. Надо это увязать между собой. На сегодняшний день в полном объёме это пока не выполнено. Рассчитываю, что недостатки будут устранены в течение месяца. Прошу вас не затягивать эту работу», – сказал Владимир Путин.

Напомним, что губернатор Андрей Чибис попросил президента Владимира Путина поддержать предложение и обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике в ходе рабочей встречи с главой государства в августе этого года. В рамках встречи губернатор представил главе государства мастер-планы опорных населённых пунктов Мурманской области. Владимир Путин одобрил представленные мастер-планы опорных городов Арктики в Мурманской области.

«Огромное спасибо Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и решение. Мы обсуждали этот вопрос на встрече в августе и далее на разных федеральных площадках. В том числе на комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» фиксировали важность принятия данного решения. Это поможет арктическим регионам и, конечно, Мурманской области развиваться ещё активнее и создавать масштабные социальные проекты и объекты для северян», – сказал глава региона.

Кроме того, глава региона зафиксировал важность приоритета мероприятий мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны в новых нацпроектах на совещании у заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина с председателями комиссий Госсовета по вопросам разработки новых национальных проектов, которое состоялось в конце ноября 2024 года.

«Это одно из ключевых решений, которое при его принятии даст нам всем возможность системно приступить к работе над реализацией намеченных планов. Также обозначил предложения по итогам заседания комиссии Госсовета России по направлению «Северный морской путь и Арктика», – отметил Андрей Чибис.

Предложения Андрея Чибиса, поддержанные всеми регионами АЗРФ, о необходимости приоритизации мероприятий мастер-планов опорных арктических населённых пунктов в национальных проектах были также озвучены на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области 13 ноября 2024 года. Члены комиссии согласились с тем, что с учётом особых климатических условий Севера и высоких финансовых издержек, необходимы дополнительные механизмы и инструменты для повышения качества жизни.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, комиссия Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» создана по указу президента Владимира Путина, её главные задачи – анализ имеющихся механизмов и разработка дополнительных предложений для чёткого выполнения целей, поставленных главой государства и включённых в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Также инициатива Андрея Чибиса о приоритизации мероприятий мастер-планов была поддержана всеми участниками на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития в мае 2024 года. Андрей Чибис подчеркнул, что это позволит обеспечить более комфортные условия жизни и увеличить население.

Напомним, что ввести понятие «опорные арктические города» предложил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых необходимо разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в кратчайшие сроки – в течение года.

Фото (Владимир АСТАПКОВИЧ, РИА «Новости»): https://gov-murman.ru/info/news/