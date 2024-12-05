Фонд капитального ремонта Мурманской области в преддверии Нового года запускает поощрительную акцию «Оплата долга без пени»Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 17:45

Президент России Владимир Путин поручил приоритизировать мероприятия по реализации мастер-планов в нацпроектах по предложению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Сегодня Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема заседания – «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 годы». Ежегодное заседание проводится с целью оценить готовность правительства РФ к реализации Указа Президента РФ по национальным целям развития России на предстоящие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год. В заседании приняли участие представители правительства страны, деловых, научных и общественных объединений, а также руководители регионов, среди которых и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в течение месяца в новых нацпроектах необходимо предусмотреть отдельные разделы, включающие мероприятия по реализации мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа и опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ.

«По итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населённые пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания. Более того, в нацпроектах «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети» должны появиться отдельные разделы с мероприятиями указанных мастер-планов. Надо это увязать между собой. На сегодняшний день в полном объёме это пока не выполнено. Рассчитываю, что недостатки будут устранены в течение месяца. Прошу вас не затягивать эту работу», – сказал Владимир Путин.

Напомним, что губернатор Андрей Чибис попросил президента Владимира Путина поддержать предложение и обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике в ходе рабочей встречи с главой государства в августе этого года. В рамках встречи губернатор представил главе государства мастер-планы опорных населённых пунктов Мурманской области. Владимир Путин одобрил представленные мастер-планы опорных городов Арктики в Мурманской области.

«Огромное спасибо Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и решение. Мы обсуждали этот вопрос на встрече в августе и далее на разных федеральных площадках. В том числе на комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» фиксировали важность принятия данного решения. Это поможет арктическим регионам и, конечно, Мурманской области развиваться ещё активнее и создавать масштабные социальные проекты и объекты для северян», – сказал глава региона.

Кроме того, глава региона зафиксировал важность приоритета мероприятий мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны в новых нацпроектах на совещании у заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина с председателями комиссий Госсовета по вопросам разработки новых национальных проектов, которое состоялось в конце ноября 2024 года.

«Это одно из ключевых решений, которое при его принятии даст нам всем возможность системно приступить к работе над реализацией намеченных планов. Также обозначил предложения по итогам заседания комиссии Госсовета России по направлению «Северный морской путь и Арктика», – отметил Андрей Чибис.

Предложения Андрея Чибиса, поддержанные всеми регионами АЗРФ, о необходимости приоритизации мероприятий мастер-планов опорных арктических населённых пунктов в национальных проектах были также озвучены на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области 13 ноября 2024 года. Члены комиссии согласились с тем, что с учётом особых климатических условий Севера и высоких финансовых издержек, необходимы дополнительные механизмы и инструменты для повышения качества жизни.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, комиссия Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» создана по указу президента Владимира Путина, её главные задачи – анализ имеющихся механизмов и разработка дополнительных предложений для чёткого выполнения целей, поставленных главой государства и включённых в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Также инициатива Андрея Чибиса о приоритизации мероприятий мастер-планов была поддержана всеми участниками на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития в мае 2024 года. Андрей Чибис подчеркнул, что это позволит обеспечить более комфортные условия жизни и увеличить население.  

Напомним, что ввести понятие «опорные арктические города» предложил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых необходимо разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в кратчайшие сроки – в течение года.

 

 

Фото (Владимир АСТАПКОВИЧ, РИА «Новости»): https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наши дорогие: кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
05.12.24 17:34
Да, умирают в Полярных Зорях в пять раз больше, чем рожают. А средний возраст мужчин, ушедших в мир иной, всего 61 год!!! Получил пенсионное удостоверение - и через год скончался. А вот то, что чис
Комментарий к новости:Языком цифр: негативные тенденции в Год семьи в городе атомщиков
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Комментарий к новости:Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
-Правовая консультация (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В ходе «Монетной недели» северяне вернули в обращение тонну мелочи-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 85 копеек, евро теряет 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Юрий Сердечкин, глава города Мурманска, встретился с жителями домов по улице Полины Осипенко-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика