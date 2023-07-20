Президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭК-Мурманск» в Белокаменке

Пояснения давал председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, главу государства также сопровождали полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пояснения давал председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, главу государства также сопровождали полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Президент осмотрел цеха предприятия, ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ).

В настоящее время центр осуществляет строительство линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании «НОВАТЭК» – «Арктик СПГ-2». Готовые линии будут отбуксированы к ресурсной базе и подготовленной инфраструктуре на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, центр не имеет аналогов в мире. На его базе происходит локализация в России технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 тысяч рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тысяч рабочих мест в Мурманской области. Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта.

Фото (Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»): https://gov-murman.ru

Видео: https://vk.com/video-216704731_456239479