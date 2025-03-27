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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 15:55

Президент России Владимир Путин прилетел в Мурманск с рабочей поездкой

Самолёт главы государства приземлился в сегодня в Международном аэропорту имени Николая II.

Отметим, в Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере - жить!», который посвящён 500-летию открытия Северного морского пути.

Как сообщает ria.ru, у Путина, прибывшего в Мурманскую область, ожидается насыщенная программа.

Как сообщает kremlin.ru,  поездка Владимира Путина в Мурманск началась с посещения мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья. Глава государства возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Мемориал расположен на сопке Зелёный Мыс – в месте, где в годы Великой Отечественной войны стояли зенитные расчёты советских войск, отражавших атаки врага. Основу скульптурной композиции составляет символическая фигура воина в каске и плащ-палатке с автоматом за плечом. Высота памятника вместе с постаментом более 42 метров. Монумент открыт в Мурманске в 1974 году – к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Год спустя, в 1975-ом, здесь перезахоронены останки неизвестного солдата, зажжён Вечный огонь.

В 2004 году комплекс был расширен: открыта аллея славы с мемориальными плитами городов-героев.

Фото: https://ria.ru/20250327/putin-2007703804.html?in=t

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