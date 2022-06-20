Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Андреем Чибисом. Президент отметил, что за три года Мурманская область претерпела ряд позитивных изменений.

«В целом ситуация в Мурманской области удовлетворительная: растут внутренний региональный валовый продукт, промышленное производство. Несмотря на суровый климат, неплохие показатели показывают сельское хозяйство и стройка. В регионе хорошая бюджетная устойчивость», – сказал Владимир Путин.

Так, с 2019 года рост объёма валового регионального продукта Мурманской области составил 116%. За три года уровень инвестиций вырос на 30%, их размер составил почти 600 млрд рублей. Индекс промышленного производства увеличился на 17,3%, а доходы консолидированного бюджета в 1,8 раза.

Кольское Заполярье привлекает все больше молодых, активных специалистов. В частности, благодаря программе «Полярки для молодых» специалисты до 35 лет получают максимальную надбавку к заработной плате с первого дня трудоустройства.

«Серьёзный толчок для развития региона дали новые налоговые режимы. Во-первых, первая и единственная пока в Арктике территория опережающего развития – «Столица Арктики» и «арктические льготы», которые были приняты благодаря поддержке президента. Мурманская область является лидером Арктической зоны РФ по количеству резидентов, новые резиденты фактически вложили в регион сто миллиардов рублей и создали три тысячи рабочих мест», – сообщил Андрей Чибис.

Ещё одна программа, которая начала работу и сразу стала пользоваться высоким спросом – это «Гектар Арктики». Уже 1700 человек фактически получили эту землю, а 600 находятся в стадии оформления. В рамках региональной программы «Губернаторский стартап» региональное правительство даёт один миллион рублей на развитие своего дела. Часть проектов, которые в этом году получили эту поддержку, – как раз те, кто взял гектар в Арктике.

На Западном берегу Кольского залива впервые за много лет запущено строительство нового порта, ожидается, что он будет готов в 2023 году.

Андрей Чибис особо поблагодарил президента за программу реновации ЗАТО: она была начата в 2021 году после аналогичной встречи. Первый этап реализован при помощи федерального бюджета, в этом году реновация производится за счёт средств областного бюджета. Сейчас разрабатывается комплексный план реновации, он предполагает на 2023-2024 годы 16,5 миллиарда рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 70 процентов расходов бюджета идут на социальную поддержку населения. 340 тысяч человек (почти половина населения области) получают ту или иную социальную поддержку.

В сравнении с 2018 годом регион в 1,8 раза увеличил доходную базу и впервые стал бездотационным субъектом федерации.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68680