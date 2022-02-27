Президент России Владимир Путин распорядился перевести силы сдерживания Российской армии в особый режим несения боевого дежурства

Такой приказ он отдал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ — первым замглавы Минобороны Валерием Герасимовым, сообщается на сайте Кремля.

Решение об этом принято в ответ на агрессивные высказывания стран — членов НАТО в адрес России, отмечается в сообщении.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала её в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.