Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 25000 человек

«В связи с созданием в Вооружённых силах Российской Федерации военно-строительных подразделений постановляю... внести в указ президента Российской Федерации от 12 июня 2026 года №419 «Об установлении штатной численности Вооружённых Сил Российской Федерации» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: установить штатную численность Вооружённых Сил Российской Федерации в количестве 2426130 единиц, в том числе 1535000 военнослужащих», - говорится в указе главы государства, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что вносимые изменения должны вступить в силу с первого августа текущего года.

Напомним, в июне президент установил штатную численность ВС РФ в количестве 2399130 человек, в том числе 1510000 военнослужащих.

Фото: https://vk.com/mil