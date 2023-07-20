Президент России Владимир Владимирович Путин дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа

Платформа отправится из Мурманска на Гыдан и будет установлена около месторождения Утреннее. Компания «НОВАТЭК» уже активно ведёт строительство второй технологической линии завода «Арктик СПГ 2».

В церемонии отправки первой технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа в рамках проекта «Арктик СПГ-2» принял участие Владимир путин.

Как сообщает vk.com/chibis.andrey, это воплощение силы и мощи нашей инженерной науки, опыта и навыков рабочих Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Плавучий завод не имеет аналогов в мире: полный цикл сжижения природного газа происходит прямо на платформе; в резервуаре для хранения сжиженного природного газа свободно поместятся 3 самолёта «Boeing-737»; масса этого плавучего завода СПГ больше 640 тысяч тонн. Для сравнения, средний вес одного легкового автомобиля около 1,5 тонны. Плавучий завод весит примерно столько же как 400 тысяч легковых авто.

Платформа отправится из Мурманска на Гыдан и будет установлена около месторождения Утреннее.

Компания «НОВАТЭК» уже активно ведёт строительство второй технологической линии завода «Арктик СПГ 2».

После торжественной церемонии Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск».

Фото и видео: https://vk.com/video-216704731_456239480