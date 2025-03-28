Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт первой отгрузке угля из морского порта «Лавна»

Вчера вечером в Мурманской области в порту «Лавна» состоялась погрузка первой судовой партии угля на экспорт. Команду на старт дал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности», — сказал глава государства.

В торжественной церемонии также приняли участие замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр транспорта РФ Роман Старовойт, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «ГТЛК» Евгений Дитрих.

«В 2023 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин открыл Мурманский транспортный узел. Это стало по-настоящему знаковым событием: появилась железная дорога на другую сторону Кольского залива, которая была необходима для обеспечения полноценной транспортной доступности предприятий и эффективной логистики грузов. И вот сегодня – новый исторический этап! Дан старт работе морского порта «Лавна» – первого, построенного в Мурманской области со времён СССР. Он станет значимым звеном Северного морского пути и значительно расширит экспортный потенциал России», – сообщил Андрей Чибис.

Напомним, что вопрос активизации проекта развития Мурманского транспортного узла неоднократно поднимал губернатор Андрей Чибис. По итогам ряда рабочих встреч получена поддержка Президента Российской Федерации Владимира Путина, были приняты все решения по достройке железной дороги и созданию мощного логистического хаба. Новый торговый порт «Лавна» − один из ключевых инфраструктурных объектов для Мурманской области и экономики России, важный транспортный узел Арктики, обеспечивающий доступ к Большому Севморпути.

«Морской торговый порт «Лавна» − якорный проект Мурманского транспортного узла, который «подтягивает» за собой всю сопутствующую инфраструктуру, выводит ее в регионе на новый уровень. Разные виды транспорта увязаны в одном мультимодальном проекте. «ГТЛК» является инвестором терминального комплекса, «Ространсмодернизация» отвечает за ближние подходы, РЖД – за модернизацию своих линий на дальних подходах. С запуском «Лавны» Мурманский транспортный узел станет одним из ведущих логистических хабов в России. И внесёт свой вклад в развитие и обеспечение грузопотока Большого Северного морского пути», – сказал Роман Старовойт.

Порт поможет открыть новые экспортные направления для российского угля за счёт беспрепятственного доступа в нейтральные воды Мирового океана. Ещё одно преимущество порта – глубоководность (21 метр у берега), что позволяет «Лавне» принимать крупнотоннажные суда. Кроме того, порт является незамерзающим и не требует работы ледоколов.

«Лавна» – масштабный и технологичный проект, в основе которого лежит государственно-частное партнерство. В рамках проекта «ГТЛК» отвечает за возведение портового комплекса и управление инвестициями. В строительство угольного терминала вложено почти 90 млрд рублей, которые инвестировали «Газпромбанк», «ВЭБ.РФ» и «ГТЛК». Финансовая модель комплекса сформирована с запасом, с учётом конъюнктурных колебаний на рынке, и обеспечивает возвратность инвестиций. Мы ещё на этапе строительства гарантировали загрузку комплекса благодаря договорам ship-or-pay с грузоотправителями – беспрецедентный случай для России. Плановый объём перевалки терминала составляет 18 млн тонн в год с увеличением в перспективе до 24 млн тонн без значительных дополнительных вложений», – доложил Евгений Дитрих.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, угольный терминал «Лавна» – один из самых современных перевалочных комплексов в России. На терминале планируется создать более 650 рабочих мест.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76559/photos/80663