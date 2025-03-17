Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт 26–27 марта в Арктической зоне России.

В приветствии глава Российского государства отметил, что встреча впервые проходит в Мурманске – городе, который по праву можно назвать воротами России в Арктику. В ходе Форума представители органов власти, известные учёные и эксперты всесторонне обсудят вопросы обеспечения безопасности и сотрудничества в регионе, поддержки прорывных энергетических, инфраструктурных и экологических проектов. Обменяются мнениями о перспективах реализации востребованных исследовательских и культурных программ.

«Девиз нынешнего Форума – «На Севере – жить!» – в полной мере отражает один из наших ключевых приоритетов развития арктических территорий – комплексное обновление, благоустройство городов и посёлков, повышение качества жизни людей. Прежде всего – за счёт создания современных рабочих мест, дальнейшего подъёма экономики и социальной сферы», – говорится в приветствии. «Российская Арктика открывает огромные возможности для созидательного труда, для приложения сил и талантов молодёжи, специалистов разных профессий, для запуска смелых предпринимательских, научных, творческих инициатив. И в этой большой работе мы настроены на сотрудничество со всеми заинтересованными государствами-партнёрами и интеграционными объединениями», – подчеркнул Владимир Путин.

Он также особо отметил важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение и организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Президент выразил уверенность, что участники МАФ-2025 проведут содержательные и конструктивные дискуссии, а идеи и рекомендации его участников будут востребованы на практике.

Фото: https://forumarctica.ru/