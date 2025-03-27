Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в Мурманске

Сегодня в Мурманске с рабочей поездкой находится Президент Российской Федерации Владимир Путин. В сопровождении губернатора Андрея Чибиса он посетил мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», где возложил цветы к Вечному огню, отдав дань уважения подвигу советского народа на Крайнем Севере.

«Битва за Заполярье – одна из героических страниц истории страны. Наши деды и прадеды ценой невероятных усилий и жизней защитили стратегически важный регион, внеся огромный вклад в победу над врагом. Их подвиг навсегда вписан в историю нашей страны. И сегодня, в год 80-летия Великой Победы, мы особенно осознаём цену мирного неба. Северяне, как и прежде, стоят на защите Родины – в рамках специальной военной операции они с честью выполняют свой долг, проявляя мужество и стойкость. Вечная память героям! Честь и уважение тем, кто сегодня продолжает их дело!», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис в социальных сетях.

Президент России прибыл, чтобы лично провести пленарное заседание в рамках VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который проводится в эти дни в Мурманске. Он проходит под девизом «На Севере – жить!».

Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76551/photos/80596