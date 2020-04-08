Президент сегодня проведёт онлайн-совещание с губернаторами и выступит с очередными заявлениями

Президент РФ Владимир Путин сегодня в ближайшее время выступит с очередным обращением. Об этом в среду сообщает «Первый канал». «В ближайшее время мы ожидаем обращение Президента России», — опубликовал в своём эфире канал.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что у главы государства запланировано онлайн-совещание с губернаторами. Его главной темой станет ситуация с коронавирусом и меры борьбы с вирусом. По словам Пескова, будет большое вступительное слово Путина в начале этого совещания.

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главы других субъектов РФ будут выступать на совещании Путина с губернаторами по коронавирусу. В списке участников совещания также премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.