Президент указ подпишет, будем отдыхать и в дни между майскими праздниками!

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой.

Подробно обсуждалась текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Татьяна Голикова акцентировала внимание на то что её ведомство ориентирует субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое на их территории происходит, и, конечно, призывали граждан вакцинироваться, приходить на вакцинацию.

«Вы на это обратили самое серьёзное внимание, когда обращались и к Федеральному Собранию, и к гражданам России с Посланием два дня назад, напомнила заместителем председателя правительства. - Поэтому ещё раз, пользуясь случаем, хотела бы просить наших граждан всё-таки прийти на вакцинацию. Это безопасно, эффективно, и это будет способствовать достижению коллективного иммунитета в Российской Федерации».

Анна Попова в своём докладе отметила, что для предупреждения дальнейшие завозы и возможного распространения новых штаммов внутри Российской Федерации, принято решение о приостановлении авиасообщения с Турецкой Республикой и Танзанией.

«Усилили, как Вы сказали в Послании, санитарно-карантинный контроль на границе, - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. - Он стал гораздо более плотным. Мы увеличили кратность лабораторных обследований всех возвращающих из-за рубежа и установили плотный контроль на всех видах пунктов пропуска: не только авиационных, но и морских, и сухопутных, и автомобильных, и пешеходных.

Проводимый комплекс мероприятий позволяет не допустить взрывного распространения или дальнейшего массированного распространения мутировавших вирусов…

Имея опыт прожитого года, зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, Владимир Владимирович, когда люди едут на дачу, когда люди едут за город, когда люди едут на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. Если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте в основном, нередко в переполненном общественном транспорте. Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски».

Во время обмена мнениями Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими: «Если вы считаете, что это всё-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», - сказал Владимир Владимирович.