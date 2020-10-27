Президент утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 год

Президент РФ Владимир Путин 26 октября 2020 года подписал указ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Документ опубликован на сайте Кремля.

Стратегия является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ, разработанным в целях реализации Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года и определяющим меры, направленные на выполнение основных задач развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, а также этапы и ожидаемые результаты реализации этих мер.

Согласно Стратегии, выполнение основных задач в сфере экономического развития Арктической зоны обеспечивается путем реализации следующих мер: внедрение специального экономического режима, способствующего переходу к экономике замкнутого цикла, осуществлению частных инвестиций в проведение геолого-разведочных работ, созданию новых и модернизации действующих промышленных производств; предоставление инвесторам государственной поддержки при осуществлении ими капитальных вложений в объекты транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры.

Выполнение основных задач в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны обеспечивается путем реализации в том числе таких мер:

- комплексное развитие инфраструктуры морских портов и морских судоходных путей в акваториях Северного морского пути (СМП), Баренцева, Белого и Печорского морей;

- создание штаба морских операций по управлению судоходством на протяжении всей акватории Северного морского пути; - объединение транспортно-логистических услуг, оказываемых в акватории Северного морского пути, на основе цифровой платформы, предназначенной для безбумажного оформления мультимодальных перевозок пассажиров и грузов;

- строительство не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, трех атомных ледоколов проекта «Лидер», 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, трех гидрографических и двух лоцмейстерских судов;

- разработка и утверждение программы строительства грузовых судов, используемых в целях торгового мореплавания, для реализации экономических проектов и строительства грузопассажирских судов для осуществления перевозок между морскими и речными портами в Арктической зоне;

- строительство портов-хабов и создание российского контейнерного оператора в целях обеспечения международных и каботажных перевозок в акватории Северного морского пути;

- расширение возможностей судоходства по Беломоро-Балтийскому каналу, бассейнам рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма и других рек Арктической зоны, включая проведение дноуглубительных работ, обустройство портов и портопунктов;

- расширение использования сжиженного природного газа (СПГ) на морском и речном транспорте в акватории Севморпути, а также для энергообеспечения населенных пунктов;

- создание трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи с выходом локальных линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты Арктической зоны.