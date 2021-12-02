Президент ВАРПЭ обвинил «НОРЕБО» в намерении «задавить» прибрежное рыболовство

Президент ВАРПЭ Герман Зверев в официальном обращении, опубликованном на сайте организации, объяснил причины, которые привели к тому, что Всероссийская ассоциация рыбопромышленников покинула компания «НОРЕБО».

Руководитель пояснил, что на заседании Совета организация девятью голосами против двух утвердила отрицательную позицию ВАРПЭ касательно предложений «НОРЕБО» по кардинальному изменению принципов регулирования рыбной отрасли.

Герман Зверев пояснил, что предложения «НОРЕБО» направлены на создание конкурентных преимуществ для ограниченного количества крупных рыбопромышленных предприятий.

Как пишет ИА «СеверПост», при этом президент ВАРПЭ уточнил, что эти предложения не учитывают социально-экономические эффекты береговой переработки, предлагают введение обязательных требований для хозяйствующих субъектов, отсутствующие в мировом опыте, и в целом игнорируют особенности осуществления прибрежного рыболовства и маломасштабного рыболовства.

Из логики официального заявления президента ВАРПЭ следует, что предложения «НОРЕБО» фактически приведут к серьёзному урону рыбодобывающим предприятиям рыболовства и маломасштабным компаниям, владеющим небольшими квотами.