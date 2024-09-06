Президент Владимир Путин: на реализацию мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов будет дополнительно выделено 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин объявил об этом 5 сентября на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума-2024. Глава государства сообщил, что принято решение о дополнительных объёмах бюджетных кредитов на реализацию проектов мастер-планов, утверждённых правительством РФ.

«На эти цели уже выделено 30 млрд рублей – подчеркну, дополнительно. Предлагаю из утверждённого лимита таких кредитов на период с 2025-го по 2030 год целенаправленно выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов. То есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению», – сказал Владимир Путин.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области. В число опорных городов региона, где проживает более 70% населения Мурманской области, входит три агломерации: Мурманская (Мурманск, Североморск и Кольский район), а также Кировско-Апатитская и Мончегорская.

Также глава государства отметил, что в числе приоритетов – развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута – транспортного проекта национального масштаба.

«Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счёт активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток, за счёт увеличения транзита. Масштабный план развития Северного морского пути развёрнут. Сегодня в этой схеме – 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. Будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним. В том числе это позволит нарастить мощности Мурманского транспортного узла до 100 млн тонн, а в перспективе, конечно же, и выше. Отмечу, что в развитии Мурманского транспортного узла заинтересованы и наши партнёры по евразийской интеграции. Так, коллеги из Белоруссии, о которых уже вспоминал, предметно рассматривают перспективы развития портовой инфраструктуры и своих терминалов на Кольском полуострове. И мы, конечно, приглашаем к работе в этом проекте другие страны», – сказал президент.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/75029/photos/78147