Президент Владимир Путин назначил Андрея Чибиса председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика»

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика». Подписан соответствующий указ.

«Благодарю Президента России за оказанную честь возглавить новую комиссию Госсовета «Северный морской путь и Арктика»! Развивать Арктику мы можем только вместе. Крайне важно, что отдельное направление по Севморпути и сама трансформация нашей рабочей группы в специальную комиссию Госсовета стали новым эффективным инструментом, чтобы формировать решения, которые будут направлены именно на эти цели», – прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним, о решении сформировать в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северному морскому пути глава государства объявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в июне. Владимир Путин подчеркнул, что развитие транспортных коридоров имеет стратегическое значение для страны, а Севморпуть становится востребованной глобальной артерией: в перспективе объемы грузоперевозки могут превысить 150 млн тонн. Крайне важно продолжить развивать инфраструктуру СМП, строить транспортные подходы к арктическим портам. Новая комиссия в том числе будет заниматься этими вопросами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее Андрей Чибис по поручению президента возглавил рабочую группу Госсовета по развитию Арктической зоны России, в рамках которой был выдвинут ряд значимых инициатив, по которым впоследствии получена поддержка главы государства и правительства страны: федеральное финансирование программы реновации ЗАТО, развитие опорных населенных пунктов Арктики, запуск Арктической ипотеки, решение по корректировке условий программы «Приоритет – 2030», благодаря чему в нее смог войти Мурманский арктический университет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/