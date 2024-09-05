Президент Владимир Путин объявил, что в Мурманске появится кампус мирового уровня

Президент России Владимир Путин объявил об этом на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что необходимо развивать университеты в Арктике, в том числе в Мурманске.

«Предлагаю запустить работу ещё по нескольким проектам, а именно построить новые университетские кампусы. В таких центрах будут созданы все условия для учёбы, работы, проживания студентов. Откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес-клубы. Будем также развивать и университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске, добавится такой же проект и в Мурманске. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы. Их задача не только готовить специалистов для промышленности и сельского хозяйства, транспорта и сферы услуг, для использования искусственного интеллекта, но и предлагать оригинальные решения для серийного внедрения в системы управления, социальной сферы, в отраслях экономики», – сказал Владимир Путин.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что появление кампуса мирового уровня в столице Кольского полуострова повысит уровень конкурентоспособности и рентабельности образовательных программ, образовательной инфраструктуры региона. И за счёт этого обеспечит высокий уровень подготовки кадров в соответствии с запросом экономики.

«На территории Мурманского арктического университета будет создана современная инфраструктура для обучения и жизни студентов. В том числе научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежития и дополнительный аудиторный фонд. Университет расширит возможности приёма студентов до 11600 человек. Это рост почти в два раза. Благодарю Президента России и федеральное правительство за поддержку нашей заявки. Это огромный шаг для развития высшего образования в Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото (фотобанк Фонда «Росконгресс»): https://gov-murman.ru/info/news/