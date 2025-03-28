Президент Владимир Путин ознакомился с работой Штаба морских операций

Вчера во время посещения предприятия «Атомфлот» Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с работой Штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. О возможностях атомной генерации малой мощности доложил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. О работе штаба президенту рассказал генеральный директор «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Затем по видеосвязи Владимир Путин пообщался с капитаном атомного ледокола «Арктика» Александром Скрябиным. Атомоход был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года и назван в честь первого в истории судна, достигшего Северного полюса в надводном положении.

«Владимир Владимирович, все мы – моряки ледокольного флота, судостроители Балтийского завода, грузоотправители видим и чувствуем ваше непосредственное участие в развитии атомного флота, Северного морского пути и в целом арктического региона. С уверенностью скажу, что универсальные атомные ледоколы – отличные суда», – сказал Александр Скрябин.

Как ранее отметил глава государства, в числе приоритетных задач – усиление позиций ледокольного флота, ввод в строй ледоколов нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России.

Так, четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике. Строятся ещё три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также сверхмощный 120-мегаваттный ледокол «Россия», который позволит более эффективно проводить крупнотоннажные суда в высоких широтах в течение всего года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на территории «Атомфлота» Владимир Путин пообщался с участниками «Ледоколов знаний» – детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс. Талантливые школьники и студенты из разных субъектов страны поделились с президентом впечатлениями об экспедиции и поблагодарили за созданные в стране условия для самореализации и развития молодежи.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76558/photos/80643