Президент Владимир Путин поддержал проект создания Мурманского транспортного узла

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому планированию отметил важность создания Мурманского транспортного узла в кратчайшие сроки, чтобы успешно решать общенациональные задачи.

«Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода», - прокомментировал Владимир Путин.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Президента РФ за поддержку стратегически важного для всей страны объекта и отметил, что выделенные правительством РФ на развитие Мурманского транспортного узла, будут способствовать появлению более 1800 новых рабочих мест, а перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год.

«К строительству МТУ приступим в начале 2023 года. По «дорожной карте» сбиваемся в регулярном формате с первым вице-премьером Андреем Рэмовичем Белоусовым. И напомню, что якорный элемент МТУ — порт «Лавна» — уже наполовину построен. Спасибо президенту за личное внимание к этому стратегически важному для всей страны проекту», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, за время работы с федеральным правительством, в части продолжения строительства Мурманского транспортного узла, началось создание необходимой инфраструктуры для ключевых проектов, которые сейчас строятся на западном берегу Кольского залива.

«Все эти проекты нуждаются в необходимой инфраструктуре, в первую очередь это электроэнергия. В связи с тем, что её недостаточно на западном берегу, мы провели большую работу с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по строительству центра питания», - сказала Ольга Кузнецова.

Для реализации энергетической инфраструктуры уже принято решение и получено 4,2 млрд рублей. Кроме этого, из федерального инфраструктурного меню выделено 1,3 млрд рублей на строительство водовода под Кольским заливом. Проект уже в высокой степени готовности. К моменту запуска продолжения строительства железной дороги региональным правительством были приняты необходимые меры по созданию инфраструктуры для скорейшей реализации проектов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, продолжение строительства Мурманского транспортного узла для региона является ключевым решением. Это простимулирует развитие и других проектов. Таких как – строительство терминала по перевалке калийных удобрений, который также будет нуждаться в железнодорожной инфраструктуре. Проект обсуждался губернатором Андреем Чибисом и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в сентябре текущего года. В рамках достигнутых договоренностей, на данный момент, проводится работа по планировке территории.

Фото: https://gov-murman.ru