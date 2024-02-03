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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.24 18:00

Президент Владимир Путин приветствовал активистов II съезда «Движения Первых», в котором участвовали представители Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в павильоне №75 на выставке-форуме «Россия» 1 февраля состоялась церемония закрытия съезда «Движения Первых». Президент России Владимир Путин отметил большой вклад активистов «Движения» в будущее страны.

«Убеждён, если вы будете также уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту — у нас получится ещё больше. Вы сделали за последний год очень много: посадили 2 миллиона деревьев ко Дню народного единства, отправили 3 миллиона писем нашим бойцам СВО на передовую, собрали и передали около 400 тысяч книг на Донбасс и в Новороссию. Это все осязаемые вещи. Вы ещё много-много сделаете в будущем. Ваши наставники и ваши родители всегда были и будут с вами, мне хочется сказать им слова благодарности, но будет лучше, если мы сделаем это прямо здесь, сейчас и вместе», — отметил Владимир Путин.

Глава государства вместе с «Первыми» поблагодарил родителей и наставников за их поддержку и помощь в реализации детских инициатив. В завершение своего выступления Владимир Путин исполнил Гимн Российской Федерации вместе с участниками съезда.

Завершила съезд «Движения Первых» на выставке-форуме «Россия» торжественная церемония закрытия. Почётными гостями стали первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, помощник Президента России Максим Орешкин, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) Ксения Разуваева. 

«Съезд «Первых» стал площадкой важных решений, которые в ближайший год существенно усилят роль воспитательной деятельности среди детей и молодёжи. Роль детского самоуправления в «Движении» вырастет, советы «Первых» станут основой регулярной деятельности наших первичных и местных отделений. Мы расширяем взаимодействие с учреждениями, культуры, спорта, молодёжной политики и предприятиями – создание в них первичных отделений и организация в них регулярной деятельности – один из приоритетов нашей работы в этом году», – подчеркнул председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

Мурманскую область на съезде представила молодёжь и их наставники из Мурманска, Гаджиево, Полярного, Апатитов, Мурмашей, представители родительского сообщества и наставники.

«От работы региональных отделений зависит то, как «Движение Первых» будет развиваться в нашей стране. В рамках съезда с «Первыми» со всей страны, коллегами и ребятам из 89 регионов, обсудили основные достижения Движения в 2023 году, определили задачи на 2024 год и приняли важные решения для развития организации среди которых: увеличение возраста участников до 25 лет и сокращение официального названия до – «Движение Первых», – рассказала председатель совета «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева.

«Съезд оставит в памяти незабываемые эмоции, ценный опыт и конечно новые знакомства с «Первыми» со всей России. Это очень масштабное мероприятие и я очень рада, что попала сюда. Больше всего меня впечатлили масштабы мероприятия и то, как «Движение» ценит каждого ребёнка, прислушивается к нашему мнению и готово поддержать наши идеи. Мы были рады увидеть своими глазами Владимира Путина, услышать напутственные слова президента и спеть с ним Гимн Российской Федерации», – поделилась участница съезда Арина Чупрова из Мурмашей.

«Движение Первых» объединяет множество талантливых и невероятно активных ребят. Съезд собрал единомышленников всей страны и стал невероятно крутой площадкой для сотворчества актива «Движения» и наставников», – отметил участник съезда Егор Тумак из Гаджиево.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, съезд «Движения Первых» проходил с 30 января по 1 февраля. Для участников и гостей на площадках ежедневно были доступны стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия». Вместе со взрослыми «Первые» решали актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы «Движения».

Мероприятия съезда наглядно показали идеи «Движения Первых», в которых школьники и студенты СПО – инициаторы проектов (принцип «делаем вместе, а не вместо»), педагоги и наставники принимают участие в активностях «Движения», воспитывая молодое поколение собственным примером (принцип «наставник – тот, кто рядом, но чуть впереди»), а родители вовлечены в деятельность «Движения» вместе с детьми (принцип «родители – основа всех ценностей, семья – основа «Движения Первых»).

 

Фото: https://gov-murman.ru

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