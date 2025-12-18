Президента России на расширенном заседании коллегии Минобороны подвёл итоги работы за прошедший период и определил приоритетные задачи по развитию Вооружённых Сил

17 декабря Президент России Владимир Путин провёл расширенную коллегию Министерства обороны России, поблагодарил за боевую работу 2025 года и заявил, что именно в этом году Россия стала суверенной державой.

— Наши войска уверенно продвигаются вперед, - констатировал Верховный главнокомандующий, - и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащённые современной иностранной техникой и вооружениями. В этом году уже освобождено свыше 300 населённых пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Они не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов.

В ходе заседания президент подвёл итоги работы за прошедший период и определил приоритетные задачи по развитию Вооружённых Сил. Особое внимание Владимир Путин уделил социальной сфере, подчеркнув, что приоритетом государства остаётся расширение гарантий для всех военнослужащих, участников специальной военной операции и членов их семей. Глава государства отметил важность продолжения работы по обеспечению жильём, индексации довольствия, а также внедрению уникального опыта военной медицины в гражданское здравоохранение.

Центральным событием заседания стала церемония награждения военнослужащих высокими государственными наградами, в том числе званием Героя России.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, принимавший участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, комментируя итоги заседания, подчеркнул его особую значимость для Мурманской области.

«Для нашего стратегического и приграничного региона тезисы, озвученные президентом, являются абсолютным руководством к действию. Мы в полной мере осознаём свою ответственность. Каждый военнослужащий, где бы он ни нёс службу — на передовой или в заполярном гарнизоне — выполняет общую задачу по защите национальных интересов. Наш долг — обеспечивать надёжный тыл, всестороннюю поддержку наших героев, участников СВО и их семей», – отметил глава региона.

Эта работа в Мурманской области ведётся системно: реализуется масштабная программа реновации ЗАТО, строится и модернизируется социальная инфраструктура в военных городках, оказывается адресная помощь. На сегодня в регионе действуют 55 мер поддержки — от финансовых выплат и льгот до программ социальной адаптации и содействия в трудоустройстве. Для этого работают Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО, филиал госфонда «Защитники Отечества», действует кадровая программа «Герои Севера».

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/78801/photos/84559