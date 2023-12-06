Президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с hh.ru запустила совместный проект для карьерного развития молодёжи

Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, теперь смогут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. Таким образом, они смогут повысить число просмотров своих резюме и приглашений от работодателей.

Информация об этом была озвучена в ходе пресс-конференции, посвящённой интеграции проекта «Центры компетенций» президентской платформы «Россия — страна возможностей (rsv.ru)» и крупнейшей онлайн-рекрутинг платформы нашей страны.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, директор hh.ru по связям с государственными органами Виталий Терентьев, руководитель по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями СИБУР Ирина Шахмаметова.

Как отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, ключевым результатом проекта стал новый формат диалога между университетами и работодателями. Вузы начали предлагать работодателям информацию о надпрофессиональных компетенциях обучающихся, которая ранее была недоступна.

«Хотелось бы отметить и успешную реализацию идеи «Паспорта компетенций», как результат совместной работы Минобрнауки и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кроме того, консорциумом ведущих университетов страны разработаны и внедрены специализированные курсы по развитию компетенций, обучение на которых на президентской платформе прошли десятки тысяч пользователей, – сказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова. – Создана базы данных по результатам диагностики студентов, которая позволяет принимать решения по корректировке образовательного процесса, выявлять новых лидеров студенческих сообществ и формировать индивидуальные образовательные траектории. Отдельный аспект реализации проекта – это интеграция «Центров компетенций» с реализацией молодежной политики в университетах: результаты диагностики позволяют выявлять новых молодежных лидеров, формировать наиболее подходящие предложения по вовлечению студентов в активности вне лабораторий и лекционных залов. Благодарю коллектив проекта за труд и желаю дальнейших успехов!»

Партнёрская интеграция проекта «Центры компетенций» и hh.ru стала значимым шагом в построении комплексной системы развития универсальных компетенций студенчества.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открывает широкие возможности участникам проектов реализовать свой потенциал, на деле создает реальные социальные лифты, важнейшей частью которого является карьерная составляющая. Поэтому, продолжая тему саморазвития каждого учащегося учреждения среднего профессионального образования и высшего образования, запуск совместного проекта дает возможность дальнейшей эффективной карьерной реализации – молодой человек сможет найти себе рабочее место через платформу hh.ru у любого работодателя России. Но проект мы запустили не только для молодежи, – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля. – Отмечу, что вместе мы решаем очень важную, непростую задачу – российским работодателям мы предлагаем использовать новые, современные инструменты для эффективного подбора кадров. Именно это позволит компаниям искать специалиста, который будет максимально соответствовать всем критериям, чтобы успешно решать рабочие задачи, быть лучшим сотрудником в организации. У нас есть опыт работы с крупными компаниями и корпорациями, но это, действительно, первый, системный выход на российский кадровый рынок!»

Как отметил директор hh.ru по работе с государственными органами Виталий Терентьев, в течение последних двух лет платформа онлайн-рекрутинга активно работает над валидацией навыков соискателей, чтобы работодатель получал подтвержденный по навыкам талант.

«Мы первыми среди российских джоб-сайтов предоставили возможность подтверждать свои навыки и знания. Сегодня у нас есть около 150 моделей компетенций профессиональных ролей, существующих на рынке труда, – подчеркнул Виталий Терентьев. – В рамках партнерства hh.ru с президентской платформой «Россия – страна возможностей» мы работаем с новой аудиторией – молодыми специалистами, чтобы помочь студентам и выпускникам в поиске работы, предложить им новый эффективный инструмент подтверждения и визуализации своих «гибких навыков». Мы понимаем, что молодым людям в самом начале карьерного пути и без опыта бывает крайне непросто найти работу несмотря на то, что рынок сейчас дефицитный и открытый для найма сотрудников всех возрастов».

Виталий Терентьев также выразил уверенность, что благодаря новому инструменту оценки и подтверждения навыков самые талантливые смогут найти работу мечты, а работодатели – ценного молодого специалиста с уже развитыми универсальными компетенциями.

По словам руководителя по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями «СИБУР» Ирины Шахмаметовой, последние пять лет компания ведет системную работу с молодыми специалистами.

«Специалист индустриальной компании сегодня – многопрофильный менеджер интеллектуального и цифрового производства. Поэтому важно, чтобы любой сотрудник четко видел взаимосвязь своих действий с деятельностью смежных подразделений, понимал, как его работа встраивается в технологический процесс, как влияет на экономику предприятия и компании в целом, – объяснила руководитель по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями «СИБУР» Ирина Шахмаметова. – Нам удалось настроить механизм стабильного притока студентов и выпускников – ежегодно к нам приходят не менее 500 человек. Мы проработали инструменты их адаптации, развития и быстрого продвижения на целевые инженерные, технические и младшие руководящие роли, что позволило усилить экспертный и менеджерский составы команд».

Отметим, что проект «Центры компетенций» реализуется уже два года, и направлен на оценку универсальных компетенций у студентов на базе образовательных организаций высшего образования, что позволяет эффективно строить и реализовать для них социальные и карьерные траектории развития.

Фото: https://rsv.ru/competitions/project/1/6e2ff949-df67-4e02-99d5-e89985dc3c22/