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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.24 17:00

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодёжный конкурс «Индекс мечтателя»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» дала старт новому конкурсу «Индекс мечтателя», ориентированному на школьников и студентов. Проект направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодых людей от 15 лет до 21 года. Конкурс «Индекс мечтателя» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

На цифровой платформе «Россия – страна возможностей» в рамках конкурса «Индекс мечтателя» каждому участнику будет доступен набор упражнений для работы со своими идеями и мечтами. Действия участников будут влиять на итоговый рейтинг, состоящий из оценки навыков и конкретных инициатив участников по использованию возможностей личного развития в России, умений мотивировать и поддерживать других людей, а также стремления трансформировать мечту в позитивную и социально значимую цель. Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября 2024 года.

«Недавно завершила работу наша совместная с Движением Первых экспозиция «Первые в России – стране возможностей» в рамках Международной выставки-форума «Россия». Десятки тысяч людей со всей страны смогли визуализировать свои мечты в нашем павильоне. Мы хотим продолжить помогать молодежи достигать своих целей: получать возможности для профессионального развития и творческой самореализации, быть полезными для близких и для своей страны. Именно поэтому мы запустили на платформе «Россия – страна возможностей» новый проект «Индекс мечтателя» для тех, кто пока ищет свою мечту и для тех, кто точно знает, чего хочет и делает первые шаги к достижению желаемого. Я приглашаю молодежь от 15 до 21 года присоединиться к проекту, чтобы начать действовать уже сейчас. Мы принимаем заявки со всей России. Мечты намного ближе, чем кажутся!» – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

200 участников конкурса, показавших лучшие результаты, будут приглашены на форум «Путешествие к мечте» в Мастерской управления «Сенеж», где состоится финал. Для конкурсантов президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Росмолодёжь.Гранты предусмотрели возможность получения гранта на реализацию социального проекта, связанного с мечтой. Подать заявку на грант до 500 тысяч рублей участники конкурса смогут с 1 сентября по 24 октября 2024 года. Кроме того, участники получат баллы программы развития «Другое Дело», брендированную сувенирную продукцию и другие подарки.

Больше информации и новостей о конкурсе можно найти на официальном сайте конкурса «Индекс мечтателя».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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