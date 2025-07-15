Президентская программа и план «На Севере – жить!» преображают учреждения, в которых десятилетиями не проводили капремонты - сенатор РФ Елена Дягилева

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева посетила образовательные учреждения Мурманска, в которых проводится капитальный ремонт по федеральным программам и губернаторскому плану «На Севере – жить!».

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам провести тщательную проверку хода ремонтных работ в образовательных учреждениях по всей стране. В Заполярье губернатором Андреем Чибисом поставлена амбициозная цель – обновить более 500 пространств в 200 образовательных для почти 74 тысяч обучающихся. На эти цели направлено более 4 млрд рублей. Речь идёт об образовательных учреждениях всех уровней – от детских садов до Мурманского арктического университета», – пояснила парламентарий.

В рамках работы в регионе вместе с министром образования и науки Дианой Кузнецовой и врио главы администрации города Мурманска Иваном Лебедевым она ознакомилась с ходом капитального ремонта, который ведётся в детском саду №87 Мурманска. На проведение работ по модернизации внутренних помещений, инженерных сетей и внешнего облика учреждения выделено свыше 107 млн рублей, половина из которых – средства областного и муниципального бюджета. Большая часть работ – уже в финальной стадии, команда учреждения готовится к установке нового оборудования и мебели, также в планах – благоустройство территории.

Не менее активно ведутся работы в прогимназии №61. По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» к 1 сентября здесь планируется завершить капитальный ремонт крыши, фасада, инженерных сетей и преобразить внутренние помещения. На эти цели из консолидированного бюджета выделено свыше 199,5 млн рублей.

«Президентская программа и губернаторский план «На Севере – жить!» помогают преобразить учреждения Мурманской области, в которых десятилетиями не проводили капитальные ремонты. Так, здание прогимназии №61 было построено в 1964 году, работы подобного масштаба здесь проводятся впервые. По сути, 1 сентября ребята и педагоги смогут начать учебный год в новом учреждении, оснащённом всем необходимым для комфортного обучения и всестороннего развития», – подчеркнула Елена Дягилева.

Сенатор отметила эффективность региональных инициатив, в особенности «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект». Сейчас работы по региональным программам ведутся в 44 школах и 28 садах Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550381/#&gid=1&pid=3