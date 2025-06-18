Президентская программа подготовки управленческих кадров продлена до 2030 года

Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров продлена до 2030 года. Программа направлена на обеспечение организаций народного хозяйства РФ специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования с возможностью стажировок за рубежом.

Обучение включает дополнительные профессиональные программы и международные обмены. Оно призвано обеспечить отрасли экономики квалифицированными кадрами, повысить качество управления организациями и укрепить экономические связи с иностранными партнёрами.

Для участия в программе необходимо получить рекомендацию от работодателя и пройти конкурсный отбор. Подробная информация доступна по ссылке.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа подготовки управленческих кадров реализуется в рамках государственной поддержки развития кадрового потенциала российской экономики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548549/#&gid=1&pid=1