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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.23 17:00

Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок на специальный грантовый конкурс 2023 года

Претендовать на поддержку могут НКО и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса: проекты о героях нашего времени и героях прошлого, инициативы в поддержку защитников страны в ходе специальной военной операции, а также идеи, направленные на укрепление традиционных ценностей, гармонизацию отношений между людьми и поддержку партнерских связей новых регионов с субъектами и городами всей России.

Подробности о правилах и особенностях участия в спецконкурсе можно узнать на вебинаре, запись которого доступна на странице фонда «ВКонтакте».

Заявки на конкурс принимаются на сайте до 12 июля. По условиям конкурса заявленные проекты должны стартовать не ранее 20 октября 2023 года и завершаться не позднее 30 июня 2024 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за время своей работы Президентский фонд культурных инициатив провел восемь конкурсов. Поддержку за это время получили 30 проектов деятелей культуры и креативных индустрий Мурманской области. В ближайшее время будут объявлены победители второго конкурса 2023 года – к участию в отборе допущены почти 10 тысяч проектов со всей страны.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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