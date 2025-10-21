Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на 16 «грантовую волну»

В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки на грантовый конкурс принимаются до 2 декабря включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Творческие инициативы принимаются от негосударственных НКО, коммерческих и муниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей по 12 тематическим направлениям: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В форме заявки участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект. Они прописаны в Указе Президента Российской Федерации №809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

«Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок на 16 волну конкурса, фонд открыт для всех, кто готов предлагать и реализовывать творческие идеи. Поддержку получат заявки, которые не только творчески сильны, но и несут в себе реальные духовно-нравственные ориентиры, а также качественно проработаны с точки зрения бюджета, календарного плана, логики проекта и партнерской поддержки. Соответствие традиционным ценностям, закрепленным в указе президента, – это важный критерий для оценки заявки. Мы ждём проекты, способные формировать смыслы», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Для заявителей также работает чат-бот. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot. Он позволит оперативно найти ответы на все вопросы о заполнении заявок.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента РФ Владимира Путина. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555556/#&gid=1&pid=1