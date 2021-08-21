Президентский грант - на 10-ом судоремонтном заводе появится корпоративный музей

Это стало возможно благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, выигранному Мурманским региональным отделением Союза машиностроителей России, в состав которого входит предприятие.

На конкурс было подано рекордное количество заявок - 12255 проектов, но это не помешало МРО «СоюзМаш» войти в 2144 некоммерческие организации, которым выделены средства на реализацию своих инициатив.

По планам, музей должен был открыться на «десятке» ещё в 2020 году на 85-летний юбилей организации, но тогда решением руководства предприятия все силы были переброшены на создание помещений под детский мини-технопарк «Квантолаб».

И вот теперь мечты работников должны осуществиться, ведь 10-й судоремонтный завод – старейшее орденоносное предприятие Кольского полуострова, занимающееся обеспечением боевой готовности надводных кораблей и подводных лодок Северного флота. За долгие годы своего существования на 10-ом СРЗ накопилось много вещей, имеющих историческую ценность для предприятия и Города воинской славы. Вот только эти ценности не систематизированы и не находятся в должном месте.

С созданием музейного пространства решится не только данная проблема. Работники и ветераны предприятия, жители и гости города Полярного смогут видеть ценные экспонаты, знакомится с историей завода, узнавать планы будущего развития. Также планируется проведение профориентационных экскурсий для школьников и студентов региона.

Открытие музея планируется в марте следующего года.