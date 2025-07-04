При довольно высоком уровне недовольства сферой ЖКХ россияне остаются в стороне от решения вопросов в этой сфере

Топ ключевых проблем ЖКХ: высокие тарифы за коммунальные (53%, −20 п.п. к 2015 г.) и жилищные (49%, −18 п.п.) услуги; недоступность жилья (28%), плохое качество воды (28%, +4 п.п.). 37% жителей многоквартирных домов не знают свою управляющую компанию.

2 июля аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса об удовлетворенности россиян услугами ЖКХ.

Как отмечают аналитики центра, сфера ЖКХ за последние три десятилетия прошла путь от государственной опеки к рыночной модели с приватизацией жилья, появлением управляющих компаний и реформами, которые не всегда проходили гладко.

Судя по всему, ЖКХ — сфера медленной трансформации, где требуется преодоление не только проблем инфраструктуры, но и недоверия. Оценка изменений в сфере ЖКХ в последние годы показывает осторожный, но значимый сдвиг в сторону умеренного оптимизма. Доля тех, кто видит улучшения, с 2019 года выросла более чем в полтора раза. При этом доля тех, кто говорит об ухудшении, остаётся высокой — треть россиян замечают негативную динамику. Почти столько же не видят изменений.

Умеренный оптимизм наблюдается и в отношении качества предоставляемых услуг ЖКХ: за последние десять лет россияне стали почти в два раза чаще ставить этому показателю оценки «хорошо» и «отлично». Но большая часть (шестеро из десяти) по-прежнему не готовы поставить выше тройки. Иными словами, сфера ЖКХ в целом продолжает оцениваться сдержанно, хотя позитивный тренд намечается.

Три четверти россиян довольны состоянием своего дома, при этом собственный частный дом чаще даёт ощущение комфорта, доля полностью довольных там выше, чем в многоквартирных домах. Прямая связь наблюдается и с урбанизированностью: если в столицах доля довольных достигает девяти из десяти, то в селах показатель на порядок меньше — семь из десяти. Ещё один фактор — доход, «богатые» заметно чаще «бедных» выражают удовлетворенность состоянием своего дома. Однако перечень проблем, с которыми сталкиваются россияне в сфере ЖКХ, остаётся разнообразным и наполненным.

Динамика за последние десять лет показывает, что ЖКХ постепенно теряет статус выраженно проблемной сферы. Озабоченность базовыми проблемами существенно снизилась, людей стали меньше беспокоить темы тарифов, качества услуг, отопления, обветшания жилищного фонда. Но заметен рост внимания к институциональным аспектам (недобросовестность управляющих компаний), а также к локальным проблемам — отсутствию парковок, перебоям с водоснабжением и плохому качеству воды.

Тип жилья напрямую влияет на структуру воспринимаемых проблем ЖКХ, формирует свой «профиль недовольства». Для тех, кто живёт в многоквартирных домах, актуальнее такие проблемы, как тарифы, качество предоставляемых услуг, доступность жилья, работа управляющих компаний и парковки. А вот для жителей частных домов ЖКХ воспринимается иначе: меньше претензий к управляющим компаниям и тарифам, но выше тревожность по поводу электроснабжения, водоснабжения и газификации. Их проблемы скорее инфраструктурные, «технические». Они менее вовлечены в коммунальную повседневность, но более чувствительны к сбоям в предоставлении базовых услуг.

При довольно высоком уровне недовольства сферой ЖКХ россияне остаются в стороне от решения вопросов в этой сфере. Результаты опроса фиксируют низкий уровень включенности жителей многоквартирных домов в управление своим жильём. Знают, какая управляющая компания обслуживает их дом, шесть из десяти, и это низкий показатель для сферы, связанной с ежедневными бытовыми вопросами и регулярными платежами. Особенно это характерно для молодёжи: среди зумеров семь из десяти не знают управляющую компанию, среди младших миллениалов — половина.

Стабильно участвует в собраниях собственников лишь каждый пятый, а половина не участвуют вообще, особенно низка активность вновь у молодёжи. Таким образом, модель многоквартирного дома как формы коллективной собственности фактически не реализуется: социальная инерция, недоверие и гражданская апатия лишают жильцов роли субъектов управления. На практике это воспроизводит патерналистскую структуру (видимо, по инерции советского наследия), в которой жители воспринимают себя не как совладельцы общего имущества, а как потребители услуг, не влияющие на происходящее, подводят итог аналитики ВЦИОМ.